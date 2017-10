Edouard Fritch ne veut pas boycotter les Mini-jeux des Vanuatu

Rédaction web

Vendredi, nous vous annoncions la décision de la direction de la jeunesse et des sports, de boycotter les mini-jeux des Vanuatu qui doivent se dérouler du 2 au 14 décembre. Selon nos confrères de Radio1 , Edouard Fritch a assuré, ce mardi, qu’il n’avait pris aucune décision et qu'à titre personnel, il ne voulait pas boycotter les Mini-Jeux. Selon le président, les crédits sont en place, et il laisse les fédérations décider de la suite à donner, ajoutant qu’il était prêt à financer leur déplacement au Vanuatu.S'il reconnaît que le gouvernement a sa part de responsabilité dans cet imbroglio en n’ayant pas renouvelé assez tôt le COPF, il estime que cette situation résulte du désordre monstrueux qui règne au sein de l'organisme.