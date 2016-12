Edouard Fritch interviewé par une équipe de Beijing TV

Ils sont arrivés sur le Costa Atlantica en début de semaine : les journalistes et techniciens de Beijing TV préparent un reportage sur les touristes chinois à la découverte des îles de l’Océan Pacifique.



Un reportage dans lequel figurera le président du Pays. Edouard Fritch a reçu les équipes de la télévision chinoise pour une interview. Un entretien principalement axé sur les secteurs de développement de la Polynésie, et les investissements chinois. Il a été question du groupe HNA positionné dans le secteur de l’hôtellerie et du groupe Tian Rui dans le secteur de l’aquaculture.



Le président a rappelé que les liens privilégiés que la Polynésie entretient avec la Chine sont aussi le fruit d’une bonne entente avec le consul de Chine en Polynésie ainsi qu’avec l’association chinoise pour l’amitié entre les peuples.



Rédaction web avec communiqué