Edouard Fritch installe ses députées à l’Assemblée nationale

En présence d’Edouard Fritch et de la sénatrice Lana Tetuanui, Maina Sage et Nicole Sanquer ont été reçues par les services administratifs du Palais Bourbon, le parcours classique avant de devenir pleinement députées. Elles ont eu droit à une visite de l’hémicycle, une photo officielle et la remise de la mallette de bienvenue contenant notamment le règlement de l’Assemblée nationale, une écharpe tricolore ainsi qu’une cocarde pour leur véhicule.« C’est un grand jour. Nous avons une pensée pour nos électeurs qui ont porté leur confiance sur notre candidature. C’est grâce à eux que nous sommes là aujourd’hui. C’est l’aboutissement d’un long travail que nous avons mené depuis quelques mois. Aujourd’hui c’est l’installation et le temps des premières rencontres. Nous avons la chance d’avoir été accompagné par le président du Pays » s’est réjouie Nicole Sanquer, nouevelle entrante à l’Assemblée.Contrairement à ce que les différents candidats du Tapura avaient affirmé pendant la campagne, il n’est pas acquis que les deux députées siègent avec les parlementaires de la République en marche. A ce propos, Maina Sage a déclaré : « En tant que députée sortante, j’ai siégé trois ans à l’UDI et cela s’est très bien passé. On avait notre espace d’expression. Il y a une volonté du groupe UDI de fonder quelque chose au cœur de la majorité présidentielle ». Une nuance qui sera sans doute éclaircie demain après la visite prévue entre Edouard Fritch et Edouard Philippe le Premier ministre.En fin de matinée, les trois élus et Edouard Fritch se sont rendus rue Oudinot au ministère des Outre-mer où ils étaient conviés à un déjeuner de travail par la ministre Annick Girardin.