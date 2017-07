Edouard Fritch à Taputapuatea après le classement du site

Rédaction Web

Le haut-commissaire René Bidal et le maire de la commune, Thomas Moutame ont participé à cette cérémonie.« Quelle formidable reconnaissance pour la Polynésie, pour le peuple polynésien en particulier, mais aussi pour le patrimoine culturel polynésien que représente, en tant que tel, Taputapuatea », a déclaré Edouard Fritch lors de son discours, selon un communiqué de la Présidence.Le président du Pays « a tenu à remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire aboutir cette reconnaissance mondiale, à commencer par l’Etat qui a soutenu la candidature de Taputapuatea, la communauté de l’île de Raiatea ainsi que l’ensemble des forces vives qui ont œuvré pour ce projet ».La labellisation du site « est le commencement d’une nouvelle étape, puisqu’elle engage des objectifs de préservation et de valorisation du bien, en adéquation avec les recommandations de l’UNESCO ».« Pour l’heure, tout reste encore à faire et l’étendue du paysage culturel de Taputapuatea à préserver, d’une superficie globale de plus de 5000 ha, sera notre principal défi », a expliqué Edouard Fritch.Un plan d’action, sous l’égide du ministère de la Culture, est d’ores et déjà en cours. « Ce dernier consiste à aménager le site du marae Taputapuatea de façon à canaliser le flux de visiteurs depuis Fare’ofe, où sera organisé leur accueil », précise le communiqué.