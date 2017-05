Edouard Fritch: "Pour une fois, on a voté comme la France"

Rédaction Web

"Macron va gagner à Pirae, c'est pratiquement sûr !" s'exclamait tout sourire Edouard Fritch, samedi soir alors que les résultats des votes dans les bureaux de sa commune, commencaient à tomber."Ce devrait être de l'ordre de 60% pour Macron et 40% Pour Marine Le Pen." Banco Pour le président du Pays. Les résultats officiels de ce dimanche matin confirme son pronostic. 60.81% des voix de Pirae se sont portés sur le candidat soutenu par le Tapura."Le score de Macron, rassemble ceux qui ont voté Fillon et Macron au premier tour. (...) J'ai l'impression qu'il y a eu un regroupement des autres partis, des autres groupes politiques de Pirae, sur les voix de Le Pen. Mais je m'y attendais."Pour le président du Pays, la propagande qui a été faite par l'opposition se bornait à une équation: Edouard Fritch = Emmanuel Macron, "Donc il faut le virer, .. c'était cela leur stratégie." explique l'air enjoué, Edouard Fritch.Concernant le score de Marine Le Pen à Pirae, 39.19%, Edouard Fritch avance l'explication que Marine Le Pen n'est pas très connue sur le territoire, Emmanuel Macron non plus d'ailleurs. "Je l'ai toujours dit, les candidats ne sont pas très connus. Marine Le Pen n'est pas une personnalité très connue ici et elle existe uniquement par cette élection présidentielle."Pour l'homme fort du Pays, "Le transfert du combat s'est fait sur le plan local au travers des deux grands partis qui se sont présentés à savoir le Tahoera'a Huiraatira et le Tapura. Ce qui me rassure, c'est qu'ici à Pirae, en tous les cas, le Tapura a gagné largement"."Pour une fois, on a voté comme la France" conclut Edouard Fritch.