Édouard Fritch : « Il faut que Barack Obama dise à tous ses amis de venir ici »

Rédaction web

Édouard Fritch , ravi de la visite de Barack Obama, a affirmé « ne pas vouloir déranger » l’ancien président américain. «Je n’ai pas envie de le voir. Il a demandé à être en Polynésie dans une île calme où sa liberté va être respectée. » explique Édouard Fritch en ajoutant être « à l’entière disposition de Barack Obama s’il veut nous voir ».Il se réjouit également des répercussions économiques suite au voyage de l’ancien couple présidentiel. « J’ai envie qu’il revienne parce que, quand Barack Obama est là, le parking de l’aéroport est trop petit, y compris à Bora Bora. Il faut le respecter car il faut qu’il vienne plus souvent en Polynésie et qu’il dise à tous ses amis de venir au Brando, au Beachcomber, à Huahine, à Bora Bora, partout ! » ajoute-t-il.Barack Obama et sa femme Michelle se trouvaient hier dans la baie de Raiatea. Ils devraient rejoindre les États-Unis prochainement.