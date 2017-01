Edition Spéciale Intempéries ce soir à 18h, en direct télé / web

Ce soir de 18h00 à 19h15, retrouvez notre édition spéciale « Intempéries ». Un rendez-vous sans interruption de plus de 60 minutes d’infos avec des invités, en tahitien puis en français, présenté par Juliano Tautu et Sophie Guébel.Toute la rédaction de TNTV est mobilisée. Nous vous proposerons de revenir sur les événements dramatiques de ce week-end et nous ferons un point sur la situation après les intempéries. Avec nos invités, nous tenterons également de répondre aux nombreuses questions, que la population se pose :- Pourquoi autant de dégâts ?- Est-ce que les intempéries sont terminées ?- Que signifie "l'état de calamité naturelle" ?Cette édition spéciale sera également diffusée en direct sur le site internet et sur notre page Facebook