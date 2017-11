Eau à Papara : l'AFD octroie un prêt de 25 millions de Fcfp à l'Epic Vaipu

Rédaction web avec communiqué

Depuis plusieurs années, les habitants de Papara se plaignent de l'état du réseau d'eau. Des fuites provoquent notamment une baisse de pression dans les tuyau. Le directeur de la régie des eaux "Vaipu", Vairupe Perez, avait assuré que ce problème rentrerait dans le programme des travaux des réseaux prévus jusqu’en 2030.Ce jeudi, Vairupe Perez et Thierry Paulais, directeur de l’agence Agence française de développement de Papeete, ont signé une convention de financement de 25 millions de Fcfp.Ce prêt va financer les travaux de pose de compteurs et de rénovation des conduites dans la commune de Papara, pour le compte de laquelle l’EPIC Vaipu gère le service public d’adduction d’eau potable. Ces travaux ont notamment pour but de remplacer les canalisations fuyardes, et ainsi diminuer les pertes en eau dans le réseau.Cet impact positif permet à l’EPIC de bénéficier du Prêt Vert à 0% proposé par l’AFD pour les projets du secteur public vertueux en matière environnementale.Cette cérémonie de signature finalise une période d’instruction au cours de laquelle les agents de l’AFD ont analysé les comptes de la commune et échangé les agents de l’EPIC pour les appuyer dans la vision présente et future de leurs investissements.