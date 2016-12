ESTA : les Etats-Unis demandent aux étrangers de renseigner leur compte Facebook

Rédaction web

Depuis la semaine dernière, le gouvernement américain demande aux visiteurs étrangers de renseigner leurs comptes Facebook, Twitter, Instagram et autres. Une décision prise pour renforcer la lutte contre le terrorisme selon le site Politico. Il s'agit "d'identifier les menaces potentielles" selon un responsable.La question, facultative, a été ajoutée au formulaire ESTA.Le projet du gouvernement avait été dévoilé en juin dernier, provoquant de nombreuses réactions. Pour les associations de défense des consommateurs comme pour 'Internet Association qui regroupe les grands réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google...), le projet menace la libre expression et est un risque pour le respect de la vie privée et la sécurité. La question de l'utilisation des données se pose."Il y a très peu de règles sur la façon dont ces informations sont recueillies, maintenues et diffusées à d'autres organismes, et il n'existe aucune directive sur la limitation de l'utilisation par le gouvernement de cette information", a déclaré Michael W. Macleod-Ball, chef de l' American Civil Liberties Union Washington Legislative Office "Bien que le gouvernement ait certainement le droit de recueillir des renseignements ... il serait bien qu'ils se concentrent sur les questions de protection de la vie privée que certains groupes de revendication ont exprimées depuis longtemps".