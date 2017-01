SOCIÉTÉ

EDT: 258 foyers privés d'électricité

Lundi 23 Janvier 2017 à 15:53 | Lu 248 fois

INTEMPERIES - Dans un communiqué, EDT annonce que les intempéries sur Tahiti ont provoqué de nombreux dégâts sur les réseaux aériens et souterrains. 6000 clients ont été coupés entre minuit et 3H00 du matin dimanche. Des travaux sont toujours en cours pour réalimenter le plus rapidement les clients encore privés d’électricité. A l'heure où nous mettons en ligne, seuls 237 foyers sont privés d'électricité







Papeete :

11 clients restent à réalimenter

Pirae :

142 clients restent à réalimenter

- Vallée Tenaho : route détruite, réseau Haute tension à terre, 132 clients à réalimenter

- Dépannage clients basse tension Hamuta : 10

Paea :

44 clients restent à réalimenter

- Vallée Orofero : 42 clients à réalimenter

- Dépannage clients basse tension : 2

Punaauia:

29 clients restent à réalimenter

Vallée Matatia : 25 clients à réalimenter

Vallée Temaruata : 21 clients à réalimenter

Dépannage clients basse tension : 4

Papara :

2 clients restent à réalimenter

Arue :

3 clients restent à réalimenter

Faa’a :

6 clients restent à réalimenter



Le centre d'appel dépannage reste opérationnel au 40 54.32.10 pour recevoir les appels des clients : Câble ou compteurs arrachés, arbres sur les lignes, situation de danger électrique.

