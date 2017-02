E nunaa e hau représentera Faa'a au prochain heiva

Rédaction Web

Dans cette perspective, la première répétition de danse sera organisée ce lundi 6 février à 17h30 sous le chapiteau du Motu Ovini. Toutes les danseurs, danseuses, musiciens qui souhaitent participer au heiva pour défendre les couleurs de Faa’a sont invités à cette répétition.Les membres d’orchestre doivent venir munis de leur instrument et l’âge minimum est fixé à 18 ans. Cet appel est ouvert à tous les danseurs et musiciens de Tahiti désireux de promouvoir et faire revivre la culture maohi à travers les chants et danse traditionnels avec Faa’a.Pour plus de renseignements, veuillez contacter Tutea Mollon au