Du tandem pour les non-voyants

Rédaction Web avec Oriano Tefau

Aider les non-voyants à s’émanciper dans leur quotidien grâce au vélo en tandem, c’est l’objectif que s’est donné Joseph Pedebernade. Depuis un an, il offre une balade aux non-voyants dans les jardins de Paofai. Joseph Pedebernade est un habitué de la petite reine au fenua, c’est lui qui a lancé cette action. Problème, aujourd’hui, il n’existe qu’un tandem et il se fait vieux. L’association projette d’en acheter 3 mais leur coût est très élevé.« Un tandem vaut 8800€ et le problème, c’est que nous sommes financés à 60% par les non-voyants de France mais le reste est à trouver sur le territoire. Normalement, le pays devrait nous adjoindre les 40% manquants mais nous attendons encore. » explique Joseph Pedebernade.Parmi l’association, on retrouve Rodrigue. Il a découvert le tandem il y a 3 mois. Depuis il ne peut plus s’arrêter, il a déjà participé à deux courses importantes : la ronde tahitienne et la cyclo Teva i uta. « J’ai fait 55km avec Joseph. Cela n’a pas été trop long. C’est surtout le Tahara’a qui m’a fait un peu peur. » témoigne Rodrigue. « Même si on est non-voyants, le tandem libère des sensations fortes ».Il existe plus de 400 non-voyants en Polynésie française. L’association espère développer son action pour, peut-être un jour, leur faire profiter des joies que procure le vélo.