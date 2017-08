Du 4 au 8 septembre, l'Adie recrute des bénévoles

Rédaction web

L'association pour le droit à l'initiative économique (Adie) ouvre ses portes partout en Polynésie du 4 au 8 septembre. Le but : recruter des bénévoles désireux de s'engager pour l'emploi.Reconnue d' utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et qui n'ʼontpas accès au crédit bancaire classique à créer leur ent reprise, et do nc leur emploi, grâce au microcrédit.1300 bénévoles font aujourd'hui partie de l'Adie dont 20 en Polynésie. Professionnels en activité, en recherche d’emploi ou en transition professionnelle, étudiants, retraités ou créateurs d’entreprise, les bénévoles de l’Adie sont issus d’horizons variés. "Être bénévole à l’Adie, c’est continuer à faire ce qui me passionne, c’est à dire du marketing et de la communication, tout en aidant les gens", commente Joël, retraité. "J’aide et je conseille les créateurs d’entreprise sur les questions administratives et juridiques", explique Liliane, bénévole à l’Adie.Les bénévoles, intégrés aux équipes de l'Adie, contribueraient actuellement à créer 20 emplois par semaine. Mais l'Adie souhaite aider davantage de personnes à créer leur activité et surtout, les accompagner plus longtemps. Du 4 au 8 septembre, les bénévoles, au côté des salariés de l'Adie, informeront les candidats, partageront avec eux leurs expériences.Des témoignages en vidéo seront également diffusés sur la toile.