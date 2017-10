Du 15 au 22 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement

Allaiter est un geste écologique. C'est le message que souhaite faire passer la direction de la Santé pour la semaine mondiale de l'allaitement maternel, du 15 au 22 octobre.

Les mères allaitantes fabriquent les quantités exactes de lait que réclament leurs bébés, sans gaspillage et sans peser sur l'environnement. Le lait va directement du producteur au consommateur, sans aucun intermédiaire. L'allaitement ne demande ni eau pour préparer et nettoyer les biberons, ni combustible pour chauffer cette eau. L'allaitement abaisse les pollutions induites par la fabrication, le transport et l'utilisation des laits industriels pour nourrissons.

Pour la direction de la Santé, le lait maternel est une ressource naturelle mondiale à protéger.



Parmi les bénéfices reconnus, allaiter au sein contribue à la prévention de l’obésité et du cancer du sein.

Le ministère et la direction de la Santé, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, incitent les futures mères à choisir l’allaitement maternel et encouragent toutes les mamans allaitantes à poursuivre de façon exclusive jusqu’à 6 mois.



En Polynésie française, l’enquête réalisée en 2011 montre que seule une mère sur trois poursuit l’allaitement maternel au-delà de 3 mois et que le taux d’allaitement maternel exclusif à 6 mois est de seulement 21%.

La Polynésie s’est dotée pour 2015-2020 d’un programme pour la promotion de l’allaitement maternel dont l’objectif est d’encourager la pratique notamment en informant la population de ses bienfaits, en développant un environnement encourageant et soutenant l’allaitement.

Le ministère de la Santé encourage toutes les initiatives pour promouvoir l’allaitement maternel dans le secteur public comme dans le secteur privé.