Drame évité à Papenoo

Une baignade a failli tourner au drame mardi à Papenoo rapportent nos confrères de La Dépêche de Tahiti. Vers 14 heures, une famille de Tiarei est allée prendre un bain après la première centrale hydroélectrique, au niveau du pont métallique. L'eau était claire, tout allait bien. La famille profitait de ce moment de fraîcheur.Mais vers 16 heures, une vague boueuse les a surpris entraînant un frère et sa soeur dans le courant. Les deux adolescents, séparés par les flots, ont finalement réussi a rejoindre la rive des centaines de mètres plus loin, avec seulement quelques égratignures. La soeur a perdu ses vêtements dans l'eau et s'est retrouvée totalement nue.Entre temps, le reste de la famille, qui avait réussi à échapper à la vague, a alerté les pompiers. Mais impossible de faire traverser les adolescents avec le courant. Les gendarmes ont donc dépêché une équipe spécialisée en franchissement. Il a été finalement décidé de faire intervenir l’hélicoptère Dauphin de la flottille 35 F.Les victimes ont été hélitreuillées.