Episode n°7 Remuer la poussière

L'équipe prend en charge une jeune fille de 14 ans et estime que ses symptômes sont liés à des angoisses adolescentes. Cependant, quand son état physique se dégrade, les médecins doivent admettre qu'il y a une autre cause à sa maladie. Parallèlement, et contre l'avis de Foreman, House montre une détermination virant à l'obsession pour résoudre l'énigme de la mort d'un enfant de 4 ans. Cette enquête place, une fois de plus, le médecin en porte-à-faux avec la loi et risque de lui attirer de graves ennuis. Par ailleurs, Park tente de faire prendre conscience à Chase des véritables raisons de sa récente fixation sur la propreté...



Episode n°8 Tous paranos

Un procureur est admis au Princeton Plainsboro après avoir été victime d'un bref arrêt cardiaque en plein tribunal. Dans un premier temps, House et ses collègues diagnostiquent de l'anxiété, mais lorsqu'Adams et Park visitent l'appartement de leur patient et découvrent un véritable arsenal, ils réalisent que l'homme de loi est en proie à des troubles psychologiques autrement plus graves..



Série médicale américaine avec Hugh Laurie.