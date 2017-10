Dr House : la dernière saison sur TNTV

Série médicale américaine avec Hugh Laurie.



Episode n°1 5 jours à tirer

Un an a passé depuis que House a percuté la maison de Cuddy de plein fouet avec sa voiture. Conséquence de son geste : le praticien asocial est pour l'heure incarcéré et sous étroite surveillance dans un établissement pénitentiaire du New Jersey. C'est le moment pour lui de découvrir la rudesse du monde carcéral. Confronté à la violence d'un prisonnier hostile, House, ébranlé, sollicite l'aide d'un autre détenu. Lorsqu'un condamné montre des symptômes médicaux hors du commun, l'instinct du médecin se manifeste.



Episode n°2 Second souffle

Toujours dans sa geôle, House reçoit un visiteur inattendu, qui lui fait une bien alléchante proposition : aider, contre une liberté conditionnelle, l'équipe du Princeton Plainsboro à soigner un patient dans le but de sauver la vie du bénéficiaire d'une greffe, traité par Wilson. C'est ainsi que le médecin fait son retour en blouse blanche à l'hôpital. Mais bien qu'il se retrouve en terrain connu, House réalise que beaucoup de choses ont changé depuis son départ. Le voilà en outre forcé de coopérer avec une nouvelle interne, Chi Park. Quand l'état de son patient se dégrade, House choisit de risquer sa conditionnelle...



