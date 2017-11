Dr House d'admet pas la défaite

Episode n°21 Le cobaye

Au lieu de s'occuper de la patiente qui a été confiée à son équipe, Wendy Lee, ingénieur employée par une société d'armement, House veut régler ses comptes avec Wilson. Les deux médecins ont, en effet, parié 50 dollars sur l'issue d'un combat de boxe et c'est le favori de House qui a perdu. Ce dernier refuse de s'acquitter de sa dette, prétendant que le combat était truqué. Bon prince, Wilson laisse 24 heures à son ami pour prouver ses dires ou le payer. Pendant que House prend en charge son boxeur, Treize et Chase s'occupent de Wendy. Ceaser, petit ami et ancien collègue de Wendy, soumet une théorie intéressante aux médecins, qui décident de le suivre dans son raisonnement...



Episode n°2 Opérations maison

Darrien, ancienne compagne de cellule de Treize, débarque chez la jeune femme sans crier gare. La malheureuse a été poignardée. Treize découvre qu'elle a replongé dans la drogue. Elle demande à Chase de l'aider à la soigner. House, pendant ce temps, teste un médicament pour soigner sa jambe...





Série médicale américaine avec Hugh Laurie.