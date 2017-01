Dr House : Enfreindre les règles - La mécanique de l'espoir

Série médicale américaine avec Hugh Laurie.



Enfreindre les règles

Sur le point d'achever ses études de médecine, Martha Masters est confrontée à un dilemme : se lancer dans une carrière de chirurgien ou accepter la proposition de House et intégrer officiellement son équipe. Les méthodes peu orthodoxes du praticien posent des problèmes de conscience à la jeune femme. Le cas de Kendall Pearson, une patiente de 16 ans, va précipiter sa décision. Sur le point d'entamer un tour du monde à la voile, l'adolescente s'est évanouie sans raison apparente durant un entraînement. C'est Martha qui va trouver le mal qui ronge la jeune femme. A son tour, elle devra enfreindre les règles pour la sauver...



La mécanique de l'espoir

Depuis qu'il a appris qu'il est le grand gagnant de la loterie, Cyrus Harry s'est lancé sur les traces de son premier amour. Victime d'un malaise qui l'a laissé paralysé d'une jambe, il est transféré à l'hôpital, dans le service du docteur House. Le médecin et son équipe pratiquent les premières analyses de routine, mais s'avouent perplexes quant à l'étiologie du mal dont souffre leur patient. Parallèlement, Arlene, la mère de Lisa, menace de poursuivre l'hôpital qu'elle accuse d'avoir commis une erreur médicale. Cela risque de coûter, à House et Lisa, le droit d'exercer leur profession. House, coutumier de ces procédures, ne semble pas très inquiet...