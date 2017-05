A cet effet, le COL Tahiti Va’a 2018 travaille en étroite concertation avec la cellule compétente de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), pilotée par M. Damas Teuira.



Parmi les 13 personnes accréditées par l’ORADO en Polynésie française, 4 agents de la DJS (préleveurs accrédités) seront mobilisés pour mettre en œuvre le dispositif de dépistage des produits dopants, à partir de tests urinaires.



En sus de ces moyens humains, le Pays mettra à disposition des moyens matériels importants et notamment un cabine adaptée et amovible, évitant au COL des investissements lourds.