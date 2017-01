Don du sang : pourquoi, comment, où donner

Mais, médicalement parlant, à quoi sert exactement, plasma, plaquettes et globules rouges ainsi prélevés ? Le médecin nous éclaire.



"Le plasma sert en cas d'accident de la route. On remplit une poche de globule rouge et une poche de plasma et on transfuse le blessé. En outre c'est dans le plasma, que l'on trouve tous les anticorps. Pour une greffe par exemple, si il y a un rejet, il faut enlever tout le plasma du patient et lui remettre du plasma sain. Puisque dans le plasma du patient, il y a des anticorps qui rejettent le greffon." Et dans ce cas précis une bonne quantité de plasma est nécessaire.



Concernant les plaquettes, celles-ci sont utilisées par exemple en cas d'une personne atteinte de la dengue,"C'est une maladie qui occasionne une chute des plaquettes et sous un certain taux, 10 000 pour être précis, on est obligé de transfuser le patient, sinon le risque d'hémorragie interne est grand". Les plaquettes ayant pour fonction de favoriser la coagulation du sang.



Quant aux globules rouges, "Elles sont utilisées principalement en cas d'hémorragie par exemple si une femme accouche et qu'elle perd du sang, faisant chuter son taux d'hémoglobine, elle sera mise aussitôt sous perfusion. Les globules rouges sont utilisée aussi pour toutes les maladies du sang, comme les cancers, les insuffisances rénales etc.."



En dehors du plasma qui reste valable durant un an, les globules et les plaquettes sont limitées dans le temps, ce qui explique qu'il faut renouveler souvent ce type d'opération et avoir du stock, mais pas trop non plus. "Car si c'est périmé, il faut le jeter, ce qui est dommage. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre le trop et le pas trop."