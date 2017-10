Dix cyclones attendus pour la saison, risque faible en Polynésie française

Rédaction web

L’Institut néo-zélandais de recherche sur l'eau et l'atmosphère ( NIWA) a publié ses prévisions pour la prochaine saison cyclonique. Entre novembre et avril, 10 cyclones pourraient se former dans le bassin Sud-Ouest du Pacifique.Trois ou quatre cyclones sévères de catégorie 3 sont attendus dans la région pendant la saison qui commence le mois prochain et dure jusqu'à fin avril .Selon le NIWA, la Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu et Tonga pourraient connaître deux cyclones ou plus au cours de la saison. Les prévisions pour la Polynésie française sont moins alarmantes : un cyclone pourrait toucher le fenua mais le risque est faible.Le NIWA recommande tout de même aux populations de rester vigilantes, au cas où les conditions changeraient.