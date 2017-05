Disparition des randonneurs : l'hypothèse du canular sème le doute parmi les secours

Rédaction web

Selon nos informations, il s’agirait d’une carte prépayée. Un argument de plus en faveur de l'hypothèse du canular. Mais elle doit être envisagée avec une grande retenue. Ce moyen de communication est utilisé par de très nombreux Polynésiens encore aujourd’hui. La ligne téléphonique des randonneurs pourrait seulement avoir été coupée car le marcheur n’a pas rechargé son crédit depuis longtemps.Si jamais la mauvaise blague se confirme, les gendarmes mèneront une enquête pour retrouver ceux qui auraient essayé d'être drôles.Le plus étrange, c'est que les recherches ne donnent rien. « Il n’y a aucune trace dans les chemins, aucune dans les fougères … », témoigne le chef de l’unité de Teva I Uta. Elles se poursuivent cette après-midi mais ne seront pas éternelles. Si aucune nouvelle piste n’est trouvée, elles s’arrêteront probablement aujourd’hui.Les pompiers demandent aux proches des disparus de les contacter le plus rapidement possible. Toute personne susceptible d’avoir aperçu le couple est également invitée à se faire connaitre.