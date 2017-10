Disparition de la famille Petit : la gendarmerie diffuse les portraits vieillis

Après un nouvel appel à témoins, les autorités ont transmis aux médias les photos vieillies de Dominique Petit et ses enfants Arthur et Gaëlle.Disparus en 2010 sur leur voilier Honu, Dominique aurait aujourd'hui 56 ans, Arthur 8 ans et Gaëlle 9 ans.Toute personne susceptible d’apporter des informations relatives à l’identification des personnes recherchées, est invitée à se manifester auprès d’un service de gendarmerie ou de police le plus proche ou en composant le 17 ou le 40 47 92 09 ou par mail à sr.papeete@gendarmerie.interieur.gouv.fr .