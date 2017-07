Diabète : des dépistages gratuits ce week-end à Tahiti

Vous êtes nombreux à avoir profité de votre passage au supermarché pour vous faire dépister du diabète et de l’hypertension ce samedi... l'association des diabétiques et obèses de Polynésie avait installé des stands à l'entrée de la grande surface de Arue : " apparemment tout va bien, je n'ai pas de diabète, et ma tension, c'est toujours ma tension de jeune fille!!!", se réjouit mamie Upu.



Bruno, lui, n’a pas cette chance. Diabétique, il n’a pas pris son traitement depuis plusieurs jours. Il savait, en venant, que ses résultats seraient très mauvais. Et l’infirmière le rappelle à l’ordre : " j'ai une femme et un enfant de 22 ans. Je suis obligé de prendre mon traitement si je veux rester le plus longtemps possible sur cette Terre", reconnaît l'intéressé.



Mais Bruno se rend déjà régulièrement chez son médecin, alors que certains n’y vont jamais. C’est pour cette raison que les dépistages du diabète et de l’hypertension sont mis en place dans des lieux très fréquentés, gratuitement et sans rendez-vous.

"Moi je trouve que c'est bien comme cela. Tout le monde passe, on prend le temps de s'asseoir et de s'occuper de sa santé", explique un usager. "Dépister peut inciter les personnes à se prendre en mains", espère une bénévole.



On ne le dira jamais assez : manger sainement et faire du sport reste le meilleur moyen d’éviter la maladie, c’est aussi le meilleur moyen de la soigner. Mais les mauvaises habitudes sont tenaces… "Mon mari est lui-même diabétique", raconte l'une des bénévoles. "Il a un traitement à vie, en plus il a un problème cardiaque... pourtant, je le regarde manger, il ne fait pas du tout attention! Et quand je lui fait la remarque, il me répond qu'il se soigne lui-même"...



La santé c’est donc avant tout une question de volonté, mais sachez que vous pouvez vous faire aider. L'association des diabétiques et obèses de Polynésie sera à nouveau présente devant Carrefour Arue dimanche matin pour vous conseiller et vous dépister gratuitement.



Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai