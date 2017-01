Devenez professeur de Lego à l'Université de Cambridge

Rédaction web

Après l' offre de poste pour faire le tour du monde, voici une nouvelle annonce plutôt insolite. L'université de Cambridge au Royaume-Uni recherche un professeur de jeu de développement et d'apprentissage Lego... Il sera rémunéré environ 8000 euros par mois (soit 960 000 Fcfp) et pourra être amené à diriger le nouveau Centre de recherche sur le jeu dans l'éducation. "Le but du centre Pedal est de mener des recherches rigoureuses sur l’importance du jeu et comment l’apprentissage ludique peut être utilisé pour améliorer les résultats des élèves", a expliqué Anna Vignoles, professeur d’éducation à Cambridge, au Guardian La Fondation Lego espère un candidat avec un esprit d'enfant, "un universitaire qui est ludique, extrêmement curieux, ouvert d'esprit, imaginatif et créatif - quelqu'un qui peut réfléchir aux nouvelles façons de faire de la recherche et de travailler dans différentes disciplines", a déclaré Bo Stjerne Thomsen, responsable mondial de la recherche pour la Fondation Lego. La Fondation Lego finance le projet, mais ce n'est pas elle qui recrute.L'université de Cambridge cherche un universitaire spécialisé en psychologie de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 janvier.