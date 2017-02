Devenez... goûteur de chocolat pour Oreo

Rédaction web

Mondelez International a publié une offre d'emploi plutôt insolite sur le réseau Linkedin . "Nous sommes le plus grand fabricant mondial de chocolat, de biscuits, de bonbons et de gommes avec des marques milliardaires comme Cadbury, Milka, Prince et Oreo, et nous vous donnons maintenant une excellente occasion de rejoindre notre équipe", annonce l'entreprise.Mondelez International recherche quelqu'un qui sera capable de :- Goûter au chocolat et aux boissons chocolatées et de donner un avis objectif et honnête.- Travaillez au sein d'une équipe de panélistes pour partager vos opinions et collaborer afin de parvenir à un accord sur le goût.- Utiliser un vocabulaire clairement défini pour décrire les produits et et identifier ce qui les rend attirants ou non.- Etre cohérent dans les résultats donnés. Connaître les responsabilités en matière de conformité éthique et juridique- Soulever des questions et des préoccupations face à un problème d'éthique ou de conformité;- Etre intègre dans tous les aspects de la profession.- Les dégustateurs de chocolat sont essentiels pour aider Mondelez à parfaire et lancer un produit entièrement nouveau dans le monde entier.L'entreprise souligne qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel qui ne demande que 7.5 heures de disponibilité par semaine, de mardi à jeudi. Alors, vous postulez ?