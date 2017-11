Développer les métiers du numérique, l'ambition des entreprises du Tech Day

Le Tech day existe depuis 7 ans en métropole et 3 ans en Nouvelle-Calédonie. Au fenua, la première édition a eu lieu jeudi à Papenoo.

L'événement a réuni les acteurs des télécommunications et réseaux de données autour du thème "loT et Très haut débit". But de l'événement : débattre autour de tables rondes sur le développement du numérique au fenua.



Le Tech day est un "événement qui se regroupe autour de deux conférences qui parlent des formations et métiers du numérique de demain et une table ronde sur les infrastructures", explique Thierry Trouillet, directeur général de la TEP, coorganisateur de l'événement.



Pour développer le numérique, les entreprises et notamment la TEP ont besoin de personnel qualifié. "Tout le monde est étonné de nous voir dans les télécoms, mais la TEP depuis ses débuts, utilise des réseaux de télécommunications pour piloter ses ouvrages. Nous avons plus de 250 kilomètres de réseau sous-terrain sur l'île de Tahiti et plus de 24 postes disséminés sur l'île de Tahiti et aucune personne à ces postes. Il nous faut des réseaux de télécommunication pour pouvoir les surveiller, les piloter et les commander à distance. Jusqu'à il y a 10 ans ont avait des réseaux en cuivre et depuis ces 10 dernières années, la TEP a développé un réseau de fibre optique qui aujourd'hui fait tout le tour de l'île. Et donc on a besoin de monter en compétence tous nos personnels et nos prestataires"

Les premières formations pourraient débuter l'année prochaine.



La TEP, AXIANS, l’Académie Des Télécoms® , de la Compagnie des Télécoms et Réseaux, le service de l’informatique de la Polynésie-Française, Adista, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information et de la direction Général de l’Economie Numérique sont intervenus pendant les tables rondes.