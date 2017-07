Deuxième soirée du Heiva 2017: Les troupes amateurs à l'honneur

Heihere, unique troupe originaire de l'île de Moorea engagée dans ce Heiva I Tahiti a ouvert cette seconde soirée de chants et danses avec son thème dédié à la pieuvre Taumata fe'e fa'atupu hau. Foulant pour la première fois les planches de To'ata, la centaine de jeunes artistes dirigée par Herenui et Heifara Papu, a su mettre en exergue cette légende en déployant leurs “tentacules” pour raconter l'histoire de ces deux enfants incarnant les valeurs de la terre, du ciel et de l'océan. Après avoir remporté en 2015 le troisième prix en catégorie Hura ava tau, Heihere a mis toute les chances de sont coté pour conquérir la plus haute marche du podium.