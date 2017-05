Deux soirées de boxe à Papenoo

Rédaction Web avec Oriano Tefau

Quatre combats internationaux seront à l'affiche pour cette première soirée. Le premier, en - 66kg opposera Temaku Hiriga, boxeur prometteur issu de Papenoo, au Français Harena Toavina. Le Tahitien aura fort à faire contre un champion régional, qui a 20 combats dont 18 victoires à son actif. "Temaku est un boxeur précis, il rentre dedans, et ses coups font mal", explique Rodrigue Ah-Min, coach de la délégation tahitienne.Chez les féminines la championne de Polynésie et médaillée d'argent aux derniers jeux du Pacifique Lahana Iohane sera confrontée à Emilie Sonvico, championne de France des -66 kg. "Lahana est une boxeuse agressive qui recule pas. Elle fonce, et elle est sûre d'elle". Mais attention, "La barre sera haute pour nos boxeurs, mais c'est bon pour nos locaux, cela va les habituer à rencontrer des boxeurs de haut niveau. Tout le monde sait que les boxeurs français participent aux Jeux Olympiques, et c'est très bien pour nos jeunes de se confronter à ce niveau."La pesée officielle aura lieu demain dans la salle de Fautau à partir de 16 h00.