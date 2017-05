Deux préavis de grève déposés dans deux hôtels de Bora-Bora

Rédaction Web

Le premier a été déposé mardi et prendra effet lundi. Il concerne plus de 300 salariés de l’hôtel cinq étoiles "Four season". Le syndicat et les employés dénoncent le non respect du protocole d’accord établi en 2015. Ils demandent la suppression de l’annualisation du temps de travail.Le deuxième préavis de grève a été déposé ce mercredi et prendra effet mardi. Il concerne une centaine de salariés du Méridien Bora-Bora. Leurs principales revendications : Le reclassement du personnel, le non respect de la convention collective et des licenciements abusifs. De source syndicale, six employés auraient été licenciés depuis le début de cette année dont deux la semaine dernière.