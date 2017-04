Deux paquebots attendus à Papeete la semaine prochaine

Rédaction Web



Le Carnival Legend avec à son bord 2415 passagers et 885 membres d’équipages arrivera à Papeete le lundi 10 avril à 9h00 puis quittera le port pour voguer vers Moorea à 23 heures. Puis, de là, après une journée passée sur l'île soeur, il se rendra à Bora Bora ou il arrivera le mercredi 12 avril à 7hoo.Quant au Masdam, il accostera à Papeete le samedi 15 avril à 8h00 avec à son bord 1250 passagers et 580 membres d’équipages. Puis il se rendra à Moorea,le 16 avril, puis Rangiroa le 17, et Nuku Hiva le 19.