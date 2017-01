Deux pannes en une journée chez Carrefour Punaauia

Rédaction web

Pannes à répétition chez Carrefour Punaauia. Ce vendredi matin, une première coupure de courant à 8 heures a empêché les clients d'entrer dans le magasin. Elle a duré 30 minutes.Une coupure conséquente à l'incendie du local technique qui a eu lieu en octobre dernier. Après l'incendie, des équipements provisoires ont été installés par EDT en attendant les travaux qui doivent démarrer ce lundi pour une durée de 48 semaines...Ce vendredi matin, c'est un des transformateurs installés par EDT qui a disjoncté. L'autre a suivi. Ces transformateurs gèrent uniquement les lumières, la climatisation et les caisses. La partie du magasin où se trouvent les aliments congelés est gérée autrement et n'a donc pas été impactée.Le magasin a rouvert normalement jusqu'à midi. Une seconde panne a eu lieu et a duré cette fois jusqu'à... 15 heures. Carrefour a dû faire sortir ses clients du magasin. Non pas pour des questions de sécurité, mais parce que la panne empêchait les caisses de fonctionner.Cette seconde panne est survenue lorsqu'un des transformateurs a complètement arrêté de fonctionner. L'appareil a dû être changé.Tout est finalement rentré dans l'ordre et les clients ont pu reprendre leurs courses à 15 heures.