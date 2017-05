Deux navigateurs hélitreuillés au large de Moorea

Rédaction web avec communiqué

Vers 7h, ce lundi, le JRCC Tahiti a reçu un appel de détresse provenant de deux personnes qui se trouvaient à bord de leur radeau de survie au large de Moorea. Ils avaient dû abandonner leur voilier de 15 mètres qui, suite à une voie d’eau, commençait à couler.Le JRCC leur a demandé de déclencher leur balise de détresse pour suivre l’évolution de leur position. Après avoir relayé par radio VHF la détresse à tous les navigateurs sur zone, le JRCC a engagé, sous l’autorité du Haut-commissaire de la République, l’hélicoptère Dauphin inter-administrations.Un voilier a répondu à l’appel du JRCC et s’est dérouté pour rejoindre leur position. Ils ont finalement été hélitreuillés et déposés sains et saufs à l’hôpital du Taaone.