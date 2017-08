Deux maîtres des échecs en Polynésie

Rédaction Web avec Oriano Tefau







Le grand maître international Emmanuel Bricard, l'un des meilleurs joueurs français et excellent pédagogue, selon Jean-Pierre Cayrou, chargé de mission pour la fédération française d'Echecs, viendra pour donner une formation de très haut niveau. Adrien Demuth, entraîneur de l'équipe de France espoirs, ancien élève de l'école d'échecs de Tahiti, viendra de même distiller de précieux conseils aux joueurs du fenua, lors de master class.Toutes les trois ou quatre semaines, Jean-Pierre Cayrou organisera des tournois. "Ces tournois sont importants. Des parties seront analysées, l'occasion pour les joueurs de corriger leur jeu et donc de devenir meilleurs. De plus, ils seront joués à la cadence des parties du championnat de France adultes".Aujourd'hui en Polynésie, il faut compter un vivier relativement important de joueurs, même s'ils ne sont pas tous licenciés. "On touche une centaine d'établissements scolaires, dans lesquels le jeu d'échec est pratiqué. Soit dans le temps scolaire au titre d'activité mathématique, soit intégré en tant qu'activité sportive."