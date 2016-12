Deux frères condamnés pour des agressions sur un sourd et muet

J-B. Calvas

En septembre dernier, les deux hommes avaient pénétré à de multiples reprises au domicile de leur victime. Ils l’avaient frappée, menacée avec un couteau et avaient même tenté de l’étouffer avant de lui dérober ce qui leur passait sous la main : argent liquide, nourriture et effets personnels."Il est facile de s’acharner sur une victime qui n’avait aucun moyen de défense (…) C’est de la lâcheté", a tonné le procureur dans ses réquisitions, tout en dénonçant "l’acharnement " dont les deux hommes ont fait preuve sur leur "proie". Et le magistrat d’ajouter, dépité : "ils ne mesurent pas à quel point c’est grave".Les deux prévenus souffrent de problèmes phsycologiques. Le plus âgé, atteint de psychopathie, se trouve d’ailleurs sous tutelle"Ils ont eu une enfance très difficile faite de carences éducatives et affectives", a plaidé leur avocate en sollicitant la clémence des magistrats.Le plus jeune a finalement été condamné à trois ans de prison dont six mois avec sursis. Il a été écroué, dans la foulée, à Nuutania. Quant à son ainé, en raison de son casier judiciaire vierge et de son état mental ayant "altéré son discernement" au moment des faits, il a écopé de 18 mois de prison mais entièrement assortis du sursis.Tous deux devront enfin verser 150 000 Fcfp de dommages et intérêts à leur victime.