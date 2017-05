Deux concerts de Norbert Krief, guitariste légendaire de Trust

Le guitariste de légende du groupe Trust Norbert Krief fait son retour sur le fenua. il y a dix ans, l’artiste était venu parrainer le premier festival Tahiti Guitare. Ce week-end, il revient pour deux soirées rock & roll exceptionnelles. Deux concerts sont au programme :



- Le premier, gratuit, se déroulera vendredi à partir de 18h30 à Arue sur l’ancien site militaire du Rimapp.



- Le deuxième se produira sur la scène de l’hôtel Méridien à Punaauia samedi à la même heure.



Deux groupes locaux seront aux côtés de l’ancien guitariste de Johnny Hallyday. En effet, Pehe et Rom Mc assureront la première partie de chaque concert.



Norbert Krief présentera en exclusivité plusieurs morceaux de son dernier album « Father and son ». Comme son nom l’indique, il a été composé avec son fils musicien et guitariste. Le public polynésien aura donc de quoi pouvoir vibrer ce week-end !