Deux ans ferme pour avoir frappé un haut-gradé de la gendarmerie

Rédaction Web avec Sam Teinaore

Le colonel de la gendarmerie a croisé la route du mis en cause qui circulait sur un deux-roues, les feux éteints. Seul au volant de sa voiture banalisée, il a décidé de procéder à un contrôle de l’intéressé. Ce qui n’a pas plu à ce dernier. Malgré le fait que le colonel portait sa tenue de gendarme, il lui a asséné de violents coups.En raison de ses blessures, le haut-gradé a été hospitalisé et s’est vu délivrer un minimum de 21 jours d’ITT. Son agresseur a été condamné à deux ans de prison ferme. Pour l'avocat du condamné, Me John Tefan "Vu les faits, la peine est plutôt équilibrée. Mon client reconnait les faits et accepte sa peine".