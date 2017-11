Des vols réguliers de United Airlines vers la Polynésie ?

Rédaction web

United Airlines, 3e plus grande compagnie au monde, envisage d'ouvrir une ligne San Francisco-Paris annoncent nos confrères de Tahiti infos. Le géant américain assure déjà la ligne Paris San Francisco. Les vols vers Tahiti pourraient débuter en septembre 2018, même si rien, pour l'instant, n'est officiel.Si cela devait se confirmer, il pourrait s'agir d'une mauvaise nouvelle pour la compagnie low cost French Blue qui doit débuter ses rotations vers la Polynésie en mai prochain. Mais pourquoi United s'intéresse-t-elle soudainement à la Polynésie ? "La base San Francisco appartient à United. Ils sont chez eux là-bas, de même qu’American Airlines sont chez eux à Dallas. United fait déjà du Paris-San Francisco, Air France aussi. Norwegian vient d’annoncer l’ouverture d’une ligne, French blue également… Peut-être qu’à United ils sont un peu énervés de toutes ces annonces", estime le P-dg d'Air Tahiti Nui Michel Monvoisin, interrogé par Tahiti infos.Le P-dg de la compagnie au tiare reste sur ses positions. Selon lui, il n'y a pas assez de chambres pour accueillir tous ces touristes."Pour la destination, le problème reste le même : il n’y pas suffisamment de chambres d’hôtel. On va amener plus de touristes que l’on ne peut en héberger. On a intérêt de construire des chambres vite fait. Mais en attendant, cette situation de surcapacité va déjà entraîner une chute des prix de l’aérien et, en marge, causer des déficits."