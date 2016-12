Des vêtements pour les nécessiteux

Rédaction Web avec Jean-Baptiste Calvas et Juliano Tautu.

Une simple initiative personnelle peut entrainer un vaste élan de solidarité. Alors qu’elle participait au marché de Noel, Melissa, une mère de famille de 29 ans, s’est émue de la situation difficile des SDF qui se trouvaient à proximité. Il y a deux jours, elle a donc décidé de lancer un appel aux dons pour leur venir en aide après avoir créé une page FaceBook et son message s’est rapidement répandu.Dès ce vendredi matin, de nombreux anonymes ont répondu à son appel en déposant vêtements, nourriture et couvertures au presbytère de Papeete. Melissa elle-même en a été surprise."Vers 8h30, les dons ont afflué. Je ne m'attendais pas à tout ce monde. Les gens sont très très généreux. Je remercie toutes ces personnes".Les donateurs saluent l’initiative de la jeune femme et estiment qu’il est normal de faire un geste en faveur des plus démunis. "On a toujours des affaires à la maison, dont on n'a pas forcément besoin et c'est bien de les donner pour en faire profiter ce qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des habits. C'est Noël et il faut que ce soit Noël pour eux aussi."Melissa avait prévu de collecter les dons uniquement pendant la période des fêtes mais n’exclue pas, au vu du résultat, de poursuivre ses efforts. Elle est d’ailleurs même prête à se déplacer chez les particuliers."Si les gens ne peuvent pas se déplacer, je me déplace pour récupérer les dons." Précisant, "entre Punaauia et Papeete seulement."Dimanche après-midi, la jeune mère de famille, actuellement à la recherche d’un emploi, se rendra à la rencontre de ses protégés pour leur remettre denrées et vêtements qu’elle sera parvenue à collecter.