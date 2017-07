Des vélos pour les détenus de Nuutania

Rédaction Web avec communiqué

Depuis 1983, la commune de Faa’a est liée avec l’administration pénale par une convention de mise à disposition d'une main d’œuvre pénale. Ils sont affectés au service de collecte et traitement des déchets. L'objectif étant leur insertion professionnelle. Ainsi ce sont 15 détenus, sur décision du juge d’instruction, qui bénéficient de ce dispositif.Michel Ly Kui, directeur des ressources humaines de la mairie de Faa’a souligne que "l’acquisition de ces vélos a été décidée afin d’éviter la mobilisation d’un agent communal pour le transport des détenus tous les jours le matin et le soir. Cela générait des heures supplémentaires importantes pour la mairie. On souhaitait instaurer une relation de confiance qui responsabilise aussi ces hommes".Les 5 nouveaux vélos viennent compléter le parc actuel mis à disposition des 15 détenus. Le coût de l’investissement pour la commune s’élève à 250 000 fcfp. Une initiative à saluer.