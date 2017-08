Des travaux sur les routes de Tahiti cette semaine

Rédaction web

Sur le Front de mer de Papeete, du carrefour du Pacifique à la rue Jeanne d’Arc côté montagne, des rétrécissements de chaussée sont prévus, ainsi que des modifications de la circulation routière sur cette portion de route de 21h à 4h du matin à compter de ce lundi.La circulation sera également modifiée aux entrées du tunnel de mercredi 20h, au jeudi à 4h.Enfin, deux voies de la route de déviation ouest (RDO) seront fermées de part et d’autre du terre-plein central, à partir de 20h jusqu’à 2h du matin, du lundi au jeudi, pour permettre au Service des Parcs et Jardins d’entretenir les plantations existantes.Le ministère appelle donc les automobilistes à la vigilance et leur demande de suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire due à ces chantiers.