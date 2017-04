BUZZ

Des stars dansent sur Moana aux Etats-Unis

Vendredi 21 Avril 2017 à 16:42 | Lu 585 fois

DISNEY - Moana n'a pas fini de faire parler d'elle autour du globe ... Sur ABC, deux danseurs professionnels se sont déhanchés sur "How far I'll Go" dans l'émission "Danse avec les stars" aux États-Unis.

PRESIDENTIELLE | SOCIÉTÉ | CHAMPIONNAT DU MONDE DE VA'A | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Bodyboard