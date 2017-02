Des radios US piratées passent en boucle le rap "F..k Donald Trump"

Rédaction Web

Comme le rapporte LCI, les hackers ont ciblé des petites stations de radio indépendantes, moins sécurisées et plus faciles à infiltrer. Ainsi, une radio catholique de Caroline du Sud, a diffusé le rap toutes les heures pendant deux jours. Sur une autre radio, "FDT" a été jouée pendant plus de quinze minutes avant que la direction ne décide de couper toute diffusion, le temps de régler le problème.D'autres radios ont également été touchées, principalement dans des Etats pro-républicains, ayant largement voté pour Donald Trump."FDT" est sorti en avril dernier. À l'époque, YG & Nipsey Hussle voulaient dénoncer le racisme du candidat républicain. La chanson démarre avec le témoignage d'une étudiante noire d'une université de l'État de Géorgie. Elle explique qu'elle a été évincé, le 29 février, d'un meeting de Donald Trump avec une trentaine d'autres jeunes noirs, à cause de la couleur de leur peau.Devenue virale, la chanson a très vite dépassé la seule communauté noire. Reprise par les opposants de Donald Trump, elle est devenue un hymne anti-Trump.