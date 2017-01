Des points d'eau mis en place pour les habitants de Paea

Rédaction Web avec Esther Parau-Cordette et Sam Teinaore

Samedi, la moitié de la commune de Paea soit environ 5 000 habitants étaient privés d'eau et à ce jour, il reste un quartier à pourvoir en eau. "Aujourd'hui nous engageons des procédures de livraison de cuves alimentaires pour pouvoir stocker de l'eau dans les communes et organiser une distribution de remplissage de ces cuves afin que la population puisse se servir en eau au fur et à mesure des besoins quotidiens." explique le colonel Frédéric Tournay.Pour ce faire, les communes détermineront tout d'abord les points d'alimentation et de distribution de l'eau. "On met tout en œuvre pour que la problématique de l'eau soit réglée. L'idée est de distribuer le minima nécessaire pour les besoins alimentaires et l'hygiène, le temps que les travaux se fassent".Il faudra du temps pour effacer et réparer les cicatrices de ces intempéries, mais en attendant, il faut trouver des solutions provisoires. "Il faut d'abord trouver les fuites ce qui prendra un certain temps, puis procéder aux travaux. Ce qui risque de prendre un certain temps."Un certain temps. Notion que le maire de Paea, Jacquie Graffe ne veut pas entendre. Pour lui les travaux doivent être effectués en une semaine. C'est ce qu'il a déclaré ce mardi matin lors d'une réunion avec René Bidal.Vu l'étendue des dégâts, Station de chloration et captages emportées par la rivière, plus de 100 mètres de canalisation détruite etc... Il faudra bien plus d'une semaine pour remettre tout cela en état. En attendant le Pays en collaboration avec l'Etat mobilise tous ses moyens pour effectuer les travaux de remise en ordre du réseau d'eau potable."Un grand travail va être entrepris pour mettre à nouveau à disposition des habitants, l'eau courante. (...) il faut que les captages soient de nouveau en liaison avec le réseau hydraulique de la commune. C'est cela le principal de problème à Paea" précise René Bidal, poursuivant, "J'ai reçu la délégation de crédit de 24 millions Fcfp et l'on peut désormais en fonction des demandes des tavana, venir en aide en première urgence auprès des sinistrés, notamment ceux qui ont perdu leur maison, de façon à ce qu'on puisse leur apporter du matériel de première nécessité tels que couvertures, literies, réfrigérateurs et gazinières etc..."Si les tavana tiquent un peu sur le montant de l'aide, 24 millions, leur semblent peu pour venir en aide aux sinistrés, le haussaire de son coté estime que "pour l'instant, je suis en lien direct avec le ministère des Outre-Mer, et cette enveloppe n'est pas fermée. J'aviserais au fur et à mesure de sa consommation et des informations remontées par les communes."En attendant un retour à la normale, la mairie de Paea informe qu'à compter de jeudi, quatre points de ravitaillement d'eau seront proposés aux administrés et quatre autres sont prévus prochainement.