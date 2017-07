Des milliers de poissons morts à Punaruu

Maite MAI - Rédaction Web

Carangues, et "kokopu" (galaxias argenteus), ce sont des milliers de cadavres de ces poissons que découvre Tehotu Tehuritaua ce mardi matin à l'embouchure de la Punaruu. Affolé par le drame, il poste de suite deux vidéos du massacre sur les réseaux sociaux. Et en seulement deux heures, ces vidéos totalisent près de huit mille vues.Comment un tel drame a-t-il pu survenir?La réponse à cette question reste encore indéterminée. Mais l'internaute, que nous avons contacté, dénonce une irrigation de la rivière insuffisante, certainement due aux barrages récurrents causés par plusieurs entreprises de la Zone industrielle de la Punaruu. Tehotu pointe également du doigt la pollution dont est souvent victime cette rivière de Punaauia.Alertée par la rédaction de TNTV, la direction de l'environnement a déplacé deux inspecteurs sur les lieux."La situation est grave, nous devons absolument nous déplacer rapidement avant que toute preuve ne disparaisse. Il s'agit sûrement de pollution et nous devons trouver de quel produit empoisonnant il s'agit et qui est l'auteur de ce désastre".