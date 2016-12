Des massages pour les SDF : un peu de douceur pour les plus démunis à Noël

Rédaction web (Interviews : Tamara Sentis)

Pour Noël, l'association Doterra a offert des massages à des SDF. Cette association regroupe des consommateurs d'huiles essentielles. Depuis 5 heures ce samedi, une quinzaine de membres étaient au foyer de SDF de Tipaerui. Ils ont offert un moment de détente et de relaxation aux plus démunis. "Si tu savais à quel point ça nous fait du bien", lâche un homme. "J'espère que ça va se refaire. (...) Je suis très content aujourd'hui." "C'était bien. C'était reposant", témoigne une femme. "On a un quotidien violent. (...) De voir de nouvelles personnes qui viennent à notre rencontre, et aujourd'hui il y a la télé... ça fait du bien, ça change. Même si on n'est pas en famille"La période de Noël est particulièrement difficile pour les sans-abris. "C'est un réconfort. Ce massage, ça fait du bien. (...) C'est la deuxième fois que je suis là. C'est la deuxième fois que je suis loin de ma famille. Ils ne m'acceptent pas. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de cette souffrance d'être éloigné d'eux. On entend dire que Noël en famille c'est magnifique, mais je ne crois plus à ça", témoigne la sans-abri."Le projet a vraiment débuté dans mon foyer. Chaque année on n'aime rendre service. On va donner de la nourriture, des vêtements. Et là on s'est dit, "pourquoi ne pas aller masser" pour apporter un bien-être émotionnel. Au début ils étaient réticents et ils ont épousé le projet finalement. Mais à nous 5 on ne pouvait pas aller très loin. Donc on a demandé à nos amis de l'association", raconte Moe Tefan, présidente de DoTerra.