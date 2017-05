Des mandalas façon polynésienne

Rédaction Web avec communiqué

Tvaite est née à Huahine, où elle a grandi et a notamment eu le privilège, durant son enfance, de dessiner aux côtés de Bobby Holcomb. Après quelques années d’enseignement, elle s’est tournée vers l’art, qu’elle pratique comme un mode de vie.Sa première exposition à Raiatea a rencontré un franc succès. Elle y a vendu une trentaine de toiles, et a réalisé quelques commandes privées. Aujourd’hui, l’artiste souhaite, aussi, conquérir le public de Tahiti en exposant cette fois-ci à la salle Muriavai sous le thème de Mandalas no Porinetia.Le mandala, qui signifie cercle en sanskrit, est une représentation symbolique des énergies, et du fonctionnement de l’univers en interaction avec notre fonctionnement psychiqueIl est très utilisé pour la méditation.Inspirée par les formes, leur géométrie et leur rapport aux couleurs, Tvaite a choisi le mandala pour son côté serein. Repensés au travers de motifs polynésiens liés à la nature ou au tatouage et des couleurs éclatantes de nos îles, ils expriment à la fois une spiritualité et une énergie originales qui fondent un univers gai et chatoyant.Le vernissage aura lieu ce mardi à partir de 18h et l’exposition se tiendra jusqu’au samedi 20 mai 2017 à 12h.