Des locaux tout neuf pour les affaires sociales à Tahaa

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

La direction des affaires sociales a inauguré mercredi les bureaux de son antenne de Tahaa. Installé depuis 2005 sur l’ile vanille, le service occupait jusque-là un petit local mis à disposition par la mairie. Aujourd’hui, il dispose d’un espace plus grand et mieux adapté pour accueillir la population de Tahaa.« Il est nécessaire et important pour nous d’assurer cette mission d’accueil, de suivi, d’accompagnement et de pouvoir recevoir toutes les personnes bénéficiaires de nos aides dans des locaux neufs et propres », explique Christiane Ah-Ascha, directrice des affaires sociales présente à l'inauguration.Une mission d’autant plus importante dans une île qui compte 5 220 habitants et dont 1 864 relèvent du régime de solidarité de Polynésie française et 350 du régime des non-salariés. En 2016, 142 enquêtes sociales ont été diligentées à Tahaa, pour un nombre d’aides sociales accordées trois fois plus important. Outre les aides sociales, Tahaa a également bénéficié d’aides pour les personnes âgées, les personnes handicapées et la petite enfance.Retrouvez notre reportages dans nos JT ce soir.