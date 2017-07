Des légumes bio et bons à la mairie de Arue

Rédaction Web avec communiqué

Plusieurs légumes (salade, concombre, tomate) et des semis et plants (courgette, piment, aubergine, etc..) seront proposés à la vente par les producteurs directement aux consommateurs.Cette opération est possible grâce au projet des "jardins partagés de Arue" initié en 2012 par le service social de la commune.Un projet d’insertion et de cohésion familiale destiné aux familles des quartiers prioritaires de la commune pour permettre : l’amélioration des repas en y introduisant la consommation de légumes, de compléter les revenus des familles et de participer à l’insertion, de développer la dynamique de quartier et de voisinage et de partager le savoir et développer l’entraide.